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ضبط مصنع لفرم هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية

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ضبط مصنع لفرم هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية ضبط مصنع لفرم هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية
تمكنت مباحث بالقليوبية من ضبط مصنع لفرم هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط كميات كبيرة منها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إعدامها بالمدفن الصحى.

كانت وردت معلومات سرية للعميد أحمد البكرى، رئيس مباحث التموين، تفيد بقيام كل من "أحمد.م" 32 سنة، المدير المسئول عن مزرعة ملك "محمد.س" بسنديون دائرة مركز شرطة قليوب، بفرم هياكل الدواجن ومخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

تم استهداف المصنع حيث تم ضبط "7" أطنان هياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدامهما لعلامات تجارية مملوكة للغير.

وكشف تقرير الطبيب البيطرى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وبالعرض على النيابة قررت بإعدام المضبوطات بالمدفن الصحى بأبو زعبل وقد تم بالفعل إعدامها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم "7448" جنح مركز قليوب لسنة "2015م".

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مصر 365

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