شرطة الكهرباء تضبط 475 ألف قضية سرقة تيار وتنفذ 46 ألف حكم منذ بداية 2015

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال الربع الأول من العام الجارى، فى مجال قضايا البحث عن ضبط 250 قضية (تعامل فى مهمات سرقة، نصب وتزوير، اختلاس، إتلاف مهمات، إضرار بالمال العام)، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 475652 قضية سرقة تيار كهربائى، و1779 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 340198 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 2095 غرامة مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 46573 جنحة حبس.