إحباط تهريب 32 ألف لتر بنزين للسوق السوداء فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم س ى هـ 9824 قيادة "هادى ع" متعهد نقل مواد بترولية لمحطة وقود بمدينة دمنهور لتجميعه كميه (16000 ) لتر بنزبن 80 لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه

>وتحرر المحضر 6322/2015 جنح قسم دمنهور.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود بمدينة دمنهور لقيامه بالتصرف فى كميه وقدرها ( 16000 ) لتر بنزبن 80 وتحرر المحضر 6321/2015 جنح قسم دمنهور .