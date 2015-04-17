ضبط 3 قطع سلاح نارى و8 متهمين وإعدام 21 كلبا ضالا فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن، اليوم الجمعة، لضبط الخارجين على القانون والسلاح غير المرخص، من ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية عبارة عن سرقة وشروع فى القتل وتزوير ومخدرات وقتل عمد ومشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 3 فرد محلى الصنع و2 طلقة خرطوش بحوزة 3 متهمين.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 675 حكما قضائيا، بالإضافة إلى تحرير 2282 مخالفة مروية و45 دراجة نارية.

كما تم ضبط متهم يدعى "عبد القوى. م" 22 سنة فلاح من ديرمواس، وبحوزته لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

كما تمكنت الحملة من تحرير 102 مخالفة عبارة عن 5 غرامات فورية و18 محاضر إشغال طريق و52 إزالة إدارية فورية ومحل بدون ترخيص و21 إعدام كلبا ضالا، و3 بائعين جائلين و2 محاضر بيئة.