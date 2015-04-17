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مصرع طفل وإصابة والده اصطدم بهما قطار بضائع أثناء عبورهما مزلقانا بالبحيرة

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مصرع طفل وإصابة والده اصطدم بهما قطار بضائع أثناء عبورهما مزلقانا بالبحيرة مصرع طفل وإصابة والده اصطدم بهما قطار بضائع أثناء عبورهما مزلقانا بالبحيرة
لقى قبل قليل طفل مصرعه وأصيب والده اصطدم بهما قطار البضائع أثناء عبورهما مزلقان نجع الأرز دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة مستقلين "توك توك".

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير من المستشفى العام بوصول الطفل فارس محمد أحمد عرفات "7 سنوات" ومقيم بالقرية الأولى ناصر شمال التحرير دائرة المركز، جثة هامدة.

وبسؤال والدته أمانى محمد على، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه أثناء استقلال نجلها المتوفى رفقة والده محمد أحمد عرفات سائق ومقيم بذات العنوان، دراجة نارية "توك توك" بدون لوحات وعبورهما مزلقان نجع الأرز دائرة المركز تصادف قدوم قطار البضائع القادم من القاهرة اتجاه الأسكندرية فاصطدم بالدراجة، مما أدى لوفاة نجلها وإصابة والده الذى تم نقله بمعرفة الأهالى لمستشفى العامرية بالإسكندرية للعلاج، وتحرر المحضر 6116/2015 جنح المركز.

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مصر 365