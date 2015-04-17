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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الهواتف والحقائب من المواطنين بقليوب

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الهواتف والحقائب من المواطنين بقليوب ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الهواتف والحقائب من المواطنين بقليوب
تمكنت مباحث قليوب من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الهواتف والحقائب من المواطنين بالطريق العام مستخدمين فى ذلك دراجة نارية يضم عاطلين تبين أنهما وراء واقعة سرقة مستشار بدار القضاء العالى.

كان المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، قد تلقى بلاغا من على أحمد فرجالة سن 38 رئيس نيابة التنفيذ الجنائى بدار القضاء العالى، بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بخطف هاتفه المحمول ماركة سامسونج نوت، وفرا هاربين، وتم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية.

وتبين من التحريات للعقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث، أن مرتكبى الواقعة كل من "أيمن ع" سن 21 عاطل، و"أحمد م" سن 20 عاطل، وتمكن النقيب بيشوى وجيه معاون مباحث قسم قليوب، من ضبط المتهم الأول حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية ماركة بوكسر هندى سوداء اللون.

وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات اعترف بصحتها، وأقر باشتراكه والمتهم الثانى فى ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما المدعو "عادل أ" سن 26 حداد كريتال، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 3 وقائع، وتم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات لدى عميليهما، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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مصر 365