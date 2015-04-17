أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توريس يكشف عن أفضل من لعب بجواره

Google+ Print
توريس يكشف عن أفضل من لعب بجواره توريس يكشف عن أفضل من لعب بجواره

أكد فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني أن زميله السابق ستيفن جيرارد هو أفضل لاعب زامله طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

ويرى توريس نفسه محظوظا باللعب بجوار العديد من اللاعبين الرائعين ولكنه اختار قائد ليفربول الحالي كأفضل من لعب بجواره.

في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية قال المهاجم الإسباني:"من هو أفضل لاعب لعبت بجواره؟ إنه اختيار صعب، لأنني كان لدي الحظ للعب بجوار العديد من اللاعبين الممتازين".

وأضاف "ولكن بالنسبة لي، أفضل لاعب لعبت بجواره هو ستيفن جيرارد."

وأتم "سأختاره قبل الجميع، ستيفن جيرارد أفضل لاعب لعبت بجواره طوال مسيرتي الاحترافية، لاعبي المثالي سيكون مثله تماما".

وقد لعب توريس بجوار جيرارد وقتما كان لاعبا لنادي ليفربول الإنجليزي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع