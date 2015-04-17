توريس يكشف عن أفضل من لعب بجواره

أكد فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني أن زميله السابق ستيفن جيرارد هو أفضل لاعب زامله طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

ويرى توريس نفسه محظوظا باللعب بجوار العديد من اللاعبين الرائعين ولكنه اختار قائد ليفربول الحالي كأفضل من لعب بجواره.

في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية قال المهاجم الإسباني:"من هو أفضل لاعب لعبت بجواره؟ إنه اختيار صعب، لأنني كان لدي الحظ للعب بجوار العديد من اللاعبين الممتازين".

وأضاف "ولكن بالنسبة لي، أفضل لاعب لعبت بجواره هو ستيفن جيرارد."

وأتم "سأختاره قبل الجميع، ستيفن جيرارد أفضل لاعب لعبت بجواره طوال مسيرتي الاحترافية، لاعبي المثالي سيكون مثله تماما".

وقد لعب توريس بجوار جيرارد وقتما كان لاعبا لنادي ليفربول الإنجليزي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011.