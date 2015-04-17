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بيليه: أفضل ميسي على كريستيانو رونالدو

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بيليه: أفضل ميسي على كريستيانو رونالدو بيليه: أفضل ميسي على كريستيانو رونالدو

(إفي): صرح أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق بيليه، بأنه إذا تعين عليه الاختيار بين المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو سيفضل لاعب برشلونة لأنه يحرز الأهداف كما يقوم بتمريرات أكثر من الخلف.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الخميس لمحطة (أوندا شيرو) الإذاعية الإسبانية، قال بيليه: "لا يمكن المقارنة بينهما.. فميسي لاعب يحرز الأهداف ويقوم بتمريرات أكثر من الخلف"، مبينا أنه إذا كان يدرب فريقا ما فإنه يعتبر الاثنين عنصرين هامين به ولكن إذا تعين عليه الاختيار بين أحدهما فسيفضل الأرجنتيني.

وأقر الأسطورة البرازيلية بأن كريستيانو، مهاجم ريال مدريد، "هو مهاجم رائع".

كما تحدث بيليه عن مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة، قائلا "إنه يصل إلى مستوى أفضل اللاعبين رغم أنه لا يمتلك نفس خبرة ميسي أو كريستيانو"، مبينا أن اللعب إلى جوار لاعبين أمثال أندريس إنييستا وتشافي هرنانديز يمثل "مدرسة رائعة" للبرازيلي.

وأضاف: "تشافي لاعب رائع.. عندما يكون هو وأندريس إنييستا إلى جوارك، يصبح كل شيء أكثر سهولة.. وهذا هو السبب الذي جعل فريق برشلونة الأفضل في العالم خلال هذا الوقت".

وأكد النجم الكبير على إعجابه بكرة القدم الإسبانية منذ أن كان يلعب في صفوف فريقه المحلي سانتوس ويواجه ريال مدريد.

وكشف بيليه أنه تلقى الكثير من العروض من أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وميلان وبايرن ميونيخ ولكنه كان سعيدا مع سانتوس لذا لعب في صفوفه على مدار 18 عاما.

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