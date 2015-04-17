محكمة بريطانية : يجب السماح للمسلمات بارتداء الحجاب فى المحكمة

قال رئيس المحكمة العليا البريطانية اللورد نيوبرجر إنه يتعين على القضاة السماح للمسلمات بالمثول أمام المحاكم وهن مرتديات للحجاب الذى يغطى الوجه بالكامل، وذلك احتراما للثقافات المختلفة.

وأضاف اللورد نيوبرجر - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية فى سياق نبأ أوردته اليوم الجمعة على موقعها الإلكترونى - أن "من المهم أن تظهر المحاكم والقضاة وينظر لهم على أنهم يظهرون الاحترام تجاه مختلف الأعراف وهذا يتضمن فهم العادات الثقافية والاجتماعية المختلفة لمن يمثلون كشهود أو متهمين أو أعضاء فى هيئة محلفين".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات القاضى الأرفع شأنا فى بريطانيا، التى جاءت خلال محاضرة حول حاجة المحاكم لأن تكون أقل تخويفا، تأتى فى وقت به حالة من عدم اليقين بشأن وضع النقاب أو الحجاب الذى يغطى كامل الوجه فى النظام القانوني.