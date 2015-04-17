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القبض على 42 ألف متهم محكوم عليهم فى 247 ألف حكم قضائى خلال 10 أيام

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القبض على 42 ألف متهم محكوم عليهم فى 247 ألف حكم قضائى خلال 10 أيام القبض على 42 ألف متهم محكوم عليهم فى 247 ألف حكم قضائى خلال 10 أيام
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال الفترة من يوم 6 حتى يوم 15 إبريل الجارى، عن تنفيذ 247710 أحكام قضائية متنوعة، وشملت تلك الأحكام 2550 حكما جنائيا و25724 حكم حبس و105798 حكم حبس فى جنح (شيكات، تبديد)، و79744 حكم غرامة و33794 حكم مخالفة.

وبلغ إجمالى المضبوطين 42247 محكوما عليه، وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط (8) محكوم عليهم بالإعدام فى قضايا (قتل وشروع فيه وتجمهر) وضبط (322) محكوما عليهم بالسجن المؤبد، وضبط (958) محكوما عليهم من العناصر الجنائية الخطرة.

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مصر 365