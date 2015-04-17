الثلاثاء.. الفلسفة ودورها فى تنمية الوعى وتجديد الفكر بمكتبة الإسكندرية

تنظم وحدة المعارف العامة بمكتبة الإسكندرية فعالية حول موضوع "الفلسفة ودورها فى تنمية الوعى وتجديد الفكر"، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.

تشمل الفعالية محاضرة حول تنمية الفكر والوعى فى المجتمع المعاصر بما يخوضه من تحديات، ودور العقل والتأمل فى تجديد الفكر وتحفيز الوعى ومقاومة الأفكار السلبية والمتطرفة، واكتساب طاقة إيجابية تساعد على مواجهة المشكلات اليومية بحكمة وهدوء.

تلقى المحاضرة الدكتورة نادية السيد عبد القادر حسين، مدرس الفلسفة والمنطق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

كما تشمل الفعالية ورشة عمل حول التأمل وفلسفته وأساليبه بعنوان: "جلسة تأمل: اكتشف القوة بداخلك"، وتهدف ورشة العمل إلى تحفيز جمهور الحاضرين لاكتشاف الطاقات الكامنة بداخلهم عن طريق التأمل.

وتدير الورشة نادية سراج، مرشدة فى مجال العلاقات الشخصية والتنمية الروحية، ومتخصصة فى التأمل العلاجى بصوت الناقوس "Gong Meditation"، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، ساحة الحضارات.

ويتزامن تنظيم فعالية "الفلسفة ودورها فى تنمية الوعى وتجديد الفكر" مع اختيار جمهور المكتبة لكتاب "تجديد الفكر العربى" للمفكر والراحل الكبير زكى نجيب محمود فى شهر أبريل الحالى بنادى الكتاب بمكتبة الإسكندرية، لتتم مناقشته يوم الخميس، 30 أبريل 2015 بقاعة الاجتماعات A بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.