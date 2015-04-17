مؤتمر الأمراض الصدرية يكشف عن تحليل جديد يحدد نوع التليف الرئوى

كشف المؤتمر الـ19 للجمعية المصرية للصدر والحساسية، الذى أقيم مؤخرا، تحت عنوان "أمراض النسيج الرخوى للرئة"، عن تحليل جديد يحدد نوع التليف الرئوى، عن طريق أخذ عينة من الرئة ليتم تحليلها.

وخلال كلمته أوضح الدكتور نبيل الدبركى أستاذ الصدر والحساسية ورئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية ورئيس المؤتمر، أن هذا التحليل يساعد الطبيب على تحديد نوع التليف، كما أنه يساعد على اختيار أفضل نظام علاجى للمريض، وكما سيفيد فى تحسين النتائج العلاجية.

وتابع د. نبيل، أن المؤتمر يناقش موضوعا هاما جدا وهو "تلفيات الرئتين" وهذا يشكل عقبة كبيرة فى عملية التشخيص بالنسبة للمتخصصين فى مجال الصدر والحساسية، وذلك يرجع إلى ضرورة وجود فريق طبى كامل للتشخيص من أطباء الصدر والأشعة.

ويضيف رئيس المؤتمر، أن الأشعة المقطعية عالية الجودة تسهل التشخيص والتى تساعد المتخصص على تحديد التشخيص المبدئى الذى يشير إلى وجود تليفات فى الرئتين.