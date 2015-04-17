الأحد.. مهرجان للألعاب البيئة والشعبية بجامعة سوهاج بمشاركة 16 جامعة

تنظم جامعة سوهاج فى الفترة من يوم الأحد المقبل 19 أبريل الجارى، مهرجان الألعاب الشعبية والبيئة السادس بمشاركة 16 جامعة مصرية ومعهدًا، والذى يقام على أرض ملاعب الجامعة القديمة، وذلك تحت شعار "يا مصر هنبنيكى"، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة.

وقال نور الدين، إن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إحياء للتراث الشعبى القديم، حيث تحرص جامعة سوهاج على إقامته سنوياً بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد المصرية، لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين شباب الجامعات المختلفة، من خلال ممارسة بعض الألعاب ذات الطابع الشعبى القديم.

ومن جانبه قال إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، إن المهرجان يقام تحت شعار "يا مصر هنبنيكى" بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات، حيث ستقوم 16 جامعة ومعهدًا باستعراض العديد من نماذج التراث الشعبى للعديد من محافظات الجمهورية، كما سيتضمن المهرجان العديد من الألعاب الشعبية.

جدير بالذكر، أن جامعة سوهاج تقوم بتنظيم هذا المهرجان لأكثر من مرة، ويعد تنظيمها للمهرجان هذا العام هو المرة السادسة على التوالى.