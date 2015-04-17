أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأحد.. مهرجان للألعاب البيئة والشعبية بجامعة سوهاج بمشاركة 16 جامعة

Google+ Print
الأحد.. مهرجان للألعاب البيئة والشعبية بجامعة سوهاج بمشاركة 16 جامعة الأحد.. مهرجان للألعاب البيئة والشعبية بجامعة سوهاج بمشاركة 16 جامعة
تنظم جامعة سوهاج فى الفترة من يوم الأحد المقبل 19 أبريل الجارى، مهرجان الألعاب الشعبية والبيئة السادس بمشاركة 16 جامعة مصرية ومعهدًا، والذى يقام على أرض ملاعب الجامعة القديمة، وذلك تحت شعار "يا هنبنيكى"، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة.

وقال نور الدين، إن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إحياء للتراث الشعبى القديم، حيث تحرص جامعة سوهاج على إقامته سنوياً بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد المصرية، لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين شباب الجامعات المختلفة، من خلال ممارسة بعض الألعاب ذات الطابع الشعبى القديم.

ومن جانبه قال إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، إن المهرجان يقام تحت شعار "يا مصر هنبنيكى" بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات، حيث ستقوم 16 جامعة ومعهدًا باستعراض العديد من نماذج التراث الشعبى للعديد من محافظات الجمهورية، كما سيتضمن المهرجان العديد من الألعاب الشعبية.

جدير بالذكر، أن جامعة سوهاج تقوم بتنظيم هذا المهرجان لأكثر من مرة، ويعد تنظيمها للمهرجان هذا العام هو المرة السادسة على التوالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر