أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

3 أشخاص يستولون على مليون و170 ألف جنيه من 9 موظفين بحجة توظيفها بمطروح

Google+ Print
3 أشخاص يستولون على مليون و170 ألف جنيه من 9 موظفين بحجة توظيفها بمطروح 3 أشخاص يستولون على مليون و170 ألف جنيه من 9 موظفين بحجة توظيفها بمطروح
تقدم لقسم شرطة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح، 9 موظفين معظمهم من المدرسين، ببلاغ يتهمون فيه سيدة ورجلين، بالحصول منهم على مبلغ مليون و170 ألف جنيه، لتوظيفها مقابل أرباح، إلا أنهم امتنعوا عن رد هذه المبالغ، ويحاولون الهرب والانتقال خارج المحافظة.

وتلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح من قسم شرطة جرائم الأموال العامة، ببلاغ من "صبرى م. ع" (46 سنة) مدرس، ومقيم بمطروح، و"لمياء ع. ا" (38 سنة) مدرسة مقيمة بمطروح، و"ماهر.ع.ا" (48 سنة) مدرس مقيم بمطروح ،و"سناء م.ص" (38 سنة) حاصلة على ليسانس آداب مقيمة بمطروح، و"سامية.م.ص" (38 سنة) مدرسة مقيمه بمطروح، و"نجلاء.ا.ع" (30 سنة) موظفة، مقيمة بمطروح، و"محمد ع.ا" (31 سنة) مدرس مقيم بمطروح، و"فتح الله م.م" (56 سنة) موظف مقيم بمطروح، و"محمد ح. ع" (34 سنة) موظف مقيم بمطروح، يتهمون فيه "نسمة ع.ع"، مقيمة بمطروح، و"عبد العزيز ع.ا" موظف مقيم بمطروح، و"محمد ف. م"، مدرس مقيم بمطروح، بإيهامهم بتوظيف الأموال، عن طريق شركة يمتلكونها، وأن الشركة تقوم بتشغيل الأموال فى عدة مشروعات مختلفة، وأنهم سوف يقومون بصرف أرباح شهرية، وقد علموا بأن المشكو فى حقهم قد استولوا منهم على مبالغ بإجمالى مليون ومائة وسبعون ألف جنيه، عن طريق النصب، وأنهم فى طريقهم لبيع جميع ممتلكاتهم، وتقدموا بطلبات نقل من وظائفهم، إلى خارج محافظة مطروح للهرب من سداد هذه المبالغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغين اعترفا بصحتها، وأنهم فى طريقهم لسداد تلك المبالغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهمة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة:

مدير أمن مطروح: كشفنا تاجر مخدرات بالضبعة يغسل 4,3 مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365