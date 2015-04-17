3 أشخاص يستولون على مليون و170 ألف جنيه من 9 موظفين بحجة توظيفها بمطروح

تقدم لقسم شرطة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح، 9 موظفين معظمهم من المدرسين، ببلاغ يتهمون فيه سيدة ورجلين، بالحصول منهم على مبلغ مليون و170 ألف جنيه، لتوظيفها مقابل أرباح، إلا أنهم امتنعوا عن رد هذه المبالغ، ويحاولون الهرب والانتقال خارج المحافظة.

وتلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح من قسم شرطة جرائم الأموال العامة، ببلاغ من "صبرى م. ع" (46 سنة) مدرس، ومقيم بمطروح، و"لمياء ع. ا" (38 سنة) مدرسة مقيمة بمطروح، و"ماهر.ع.ا" (48 سنة) مدرس مقيم بمطروح ،و"سناء م.ص" (38 سنة) حاصلة على ليسانس آداب مقيمة بمطروح، و"سامية.م.ص" (38 سنة) مدرسة مقيمه بمطروح، و"نجلاء.ا.ع" (30 سنة) موظفة، مقيمة بمطروح، و"محمد ع.ا" (31 سنة) مدرس مقيم بمطروح، و"فتح الله م.م" (56 سنة) موظف مقيم بمطروح، و"محمد ح. ع" (34 سنة) موظف مقيم بمطروح، يتهمون فيه "نسمة ع.ع"، مقيمة بمطروح، و"عبد العزيز ع.ا" موظف مقيم بمطروح، و"محمد ف. م"، مدرس مقيم بمطروح، بإيهامهم بتوظيف الأموال، عن طريق شركة يمتلكونها، وأن الشركة تقوم بتشغيل الأموال فى عدة مشروعات مختلفة، وأنهم سوف يقومون بصرف أرباح شهرية، وقد علموا بأن المشكو فى حقهم قد استولوا منهم على مبالغ بإجمالى مليون ومائة وسبعون ألف جنيه، عن طريق النصب، وأنهم فى طريقهم لبيع جميع ممتلكاتهم، وتقدموا بطلبات نقل من وظائفهم، إلى خارج محافظة مطروح للهرب من سداد هذه المبالغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغين اعترفا بصحتها، وأنهم فى طريقهم لسداد تلك المبالغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهمة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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