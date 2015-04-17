حبس زوجة وعشيقها أربعة أيام لمحاولتهما التخلص من الزوج بكفر الشيخ

قررت نيابة سيدى سالم بكفر الشيخ برئاسة محمد هدايات مدير النيابة، حبس "ع.ع.ل" زوجة، وعشيقها "ر.ع.ع"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لمحاولتهما قتل زوجها.

تعود الواقعة عندما تلقت مباحث سيدى سالم، برئاسة الرائد أحمد سيف تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، إشارة من مستشفى سيدى سالم المركزى تفيد بوصول "م.ع.ا" عامل مصاب بعدة طعنات فى البطن، وتوجه الرائد أحمد سيف رئيس مباحث سيدى سالم ومعاونوه النقيب محمد حجاب والنقيب على سعد للمستشفى، وتبين إصابته بعدة إصابات فى الرأس والبطن نتيجة استخدام آله حادة.

وأكد شقيق المجنى عليه، أنه سمع صياح شقيقه وهو فى منزل مجاور له، فتوجه لمنزل شقيقه وقرع الباب فوجد شقيقه غارقاً فى دمائه، وبسؤال زوجة المجنى عليه أكدت أن هناك اثنين دخلا المنزل لا تعرفهما، وتعديا على زوجها وفرا هاربين.

أمر اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث لكشف من وراء إصابة المجنى عليه بعدة طعنات فى البطن وبأجزاء أخرى بالجسد، ومن خلال التحريات التى أجراها الرائد أحمد سيف رئيس مباحث سيدى سالم ومعاونوه تبين أن وراء الواقعة، زوجته وعشيقها وشقيقه.

تم ضبط المتهمين بمعرفة رئيس المباحث الرائد أحمد سيف والنقيب محمد حجاب والنقيب على سعد، وتحرر المحضر رقم 19249 جنح سيدى سالم وإحالتهم للنيابة العامة لتتولى التحقيق، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.