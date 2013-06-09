10 جرحى فى اشتباكات بين الحوثيين وحرس جهاز الأمن القومى بصنعاء

أصيب عشرة أشخاص بجروح اليوم الأحد، فى اشتباكات وقعت أمام مبنى الأمن القومى فى صنعاء بين مسلحين حوثيين وحرس المبنى، بحسب ما أفاد مسئول رفيع فى الجهاز الأمنى.

وذكر المصدر أن "مسلحين حوثيين هاجموا اليوم الأحد، مقر جهاز الأمن المركزى وسط صنعاء القديمة، مستخدمين أسلحة رشاشة وحصل تبادل إطلاق النار مع حراسة المبنى". وأفاد المسئول أن الاشتباكات أسفرت عن "سقوط أكثر من عشرة جرحى من الطرفين".

وبحسب المسئول الأمنى، فإن المهاجمين "من جماعة الحوثى"، وكانوا على قوله "منتشرين بين حوالى 500 شخص من أنصار الحوثيين خرجوا فى تظاهرة سلمية أمام المبنى فى محاولة للضغط على الجهاز لإطلاق سراح عدد من المعتقلين" المقربين من الحوثيين.

والمعتقلون الذين كانت التظاهرة تطالب بالإفراج عنهم قبض عليهم فى الأيام الأخيرة فى صنعاء بتهمة التهريب والتزوير، و"يشتبه بان بعضهم يتجسس لصالح إيران" بحسب المصدر.

وقاد الحوثيون الشيعة منذ العام 2004 تمردا مسلحا فى شمال غرب اليمن وخاضوا ست حروب مع نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح. وشارك الحوثيون فى الاحتجاجات ضد صالح وهم حاليا جزء من العملية السياسية والحوار الوطنى الذى يشهده اليمن.

ووجهت إلى الحوثيين اتهامات بالولاء لإيران وبالحصول منها على أسلحة.