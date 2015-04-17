جامعة الأزهر تُشكل لجنة عليا لعلاج فيروس سى بتكلفة منخفضة للجمهور

أصدر الدكتور أحمد الدرة مدير عام مستشفيات الأزهر والأستاذ بكلية الطب، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لعلاج فيروس سى للجمهور بسعر منخفض وبالمجان لغير القادرين، برئاسته وعضوية أساتذة الأمراض المتوطنة والكبد والباطنة، معلنًا عملها خلال أسبوعين من خلال توقيع بروتوكول مع جهات حكومية وأهلية، لتوفير التمويل اللازم لدعم غير القادرين.

قال الدكتور أحمد الدرة رئيس اللجنة العليا لعلاج فيرس سى ومدير عام مستشفيات الأزهر، لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الحسين سوف تستقبل المرضى فى أقرب وقت ممكن، للإسهام فى حل مشكلة غير القادرين.

وأضاف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحث مع الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، دعم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، حيث قرر البدء بعلاج مرضى فيروس سى لخطورة المرض، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مشاركة مجتمعية كبيرة من قبل قطاعات الأزهر، رغبة من الإمام الأكبر ورئيس الجامعة فى ذلك.

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