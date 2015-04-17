صورة لشاب يرتدى ملابس حريمى تُثير الجدل فى الشرقية

تداول رواد موقع فيس بوك، صورة التقطت لشاب يقف بميدان عرابى بالزقازيق بملابس مثيرة للجدل، وبدت من ملابس الشاب الذى يتحدث فى الموبايل، أنها تشبه ملابس الفتيات، والتى كانت عبارة "بنطلون ليكرا وبدى توينز وباندا حمراء وبلارينا كارو"، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بمحافظة الشرقية بسبب ملابسه، التى لا تحدد نوعه وتمحى رجولته.

وعلق أحد متداولى الصورة قائلاً: "الشاب يدعى "أوكا" طالب بإحدى كليات جامعة الزقازيق، ويقيم بمحافظة القاهرة، وهو يثر الجدل بالكلية بسبب مظهره، إلا أنه لا يبالى بسبب أفكاره المتشعبة بالثقافة الغربية"، ولم يتسنِ لـ"اليوم السابع" التأكد من تلك المعلومات.



>