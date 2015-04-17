أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صورة لشاب يرتدى ملابس حريمى تُثير الجدل فى الشرقية

Google+ Print
صورة لشاب يرتدى ملابس حريمى تُثير الجدل فى الشرقية صورة لشاب يرتدى ملابس حريمى تُثير الجدل فى الشرقية
تداول رواد موقع فيس بوك، صورة التقطت لشاب يقف بميدان عرابى بالزقازيق بملابس مثيرة للجدل، وبدت من ملابس الشاب الذى يتحدث فى الموبايل، أنها تشبه ملابس الفتيات، والتى كانت عبارة "بنطلون ليكرا وبدى توينز وباندا حمراء وبلارينا كارو"، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بمحافظة الشرقية بسبب ملابسه، التى لا تحدد نوعه وتمحى رجولته.

وعلق أحد متداولى الصورة قائلاً: "الشاب يدعى "أوكا" طالب بإحدى كليات جامعة الزقازيق، ويقيم بمحافظة القاهرة، وهو يثر الجدل بالكلية بسبب مظهره، إلا أنه لا يبالى بسبب أفكاره المتشعبة بالثقافة الغربية"، ولم يتسنِ لـ"اليوم السابع" التأكد من تلك المعلومات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365