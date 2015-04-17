"آسف يا ريس" تكذب رواية تامر أمين عن مرض سوزان مبارك بألزهايمر

هاجمت صفحة "أنا آسف يا ريس"، كبرى الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق حسنى مبارك على فيس بوك، الإعلامى تامر أمين، عقب تصريحاته التليفزيونية، التى أكد فيها خضوع سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق لجلسات علاج من مرض ألزهايمر بمستشفى المركز الطبى العالمى.

وقالت الصفحة فى بيان لها، "ردا على ما جاء فى برنامج الإعلامى تامر أمين "من الآخر" حول إصابة السيدة الفاضلة سوزان مبارك بمرض ألزهايمر وتلقيها العلاج بمستشفى الطبى العالمى، وأنها أصبحت لا تعرف أسماء أحفادها حسب ما قيل على لسانه، نؤكد نحن إدارة أنا آسف يا ريس كذب هذه الرواية السخيفة التى ليس لها أى دليل من الصحة غير أنها تأتى فى إطار الحملات الممنهجة لإثارة الشائعات والأخبار المفبركة عن الرئيس مبارك وأسرته".

وأضافت الصفحة: "لذلك نرجو من الإعلامى تامر أمين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، والتأكد من مصادره ومعلوماته المفبركة قبل طرحها على الرأى العام، والتى تمس سمعة وحياة عائلة كريمة أفنت عمرها من أجل مصر، لذا وجب علينا التنويه حتى لا تتكرر مثل هذه السقطات الإعلامية مرة أخرى".

- تامر أمين فى "من الآخر":سوزان مبارك تعالج بـ"الطبى العالمى" من الزهايمر

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