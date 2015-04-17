أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"آسف يا ريس" تكذب رواية تامر أمين عن مرض سوزان مبارك بألزهايمر

Google+ Print
"آسف يا ريس" تكذب رواية تامر أمين عن مرض سوزان مبارك بألزهايمر "آسف يا ريس" تكذب رواية تامر أمين عن مرض سوزان مبارك بألزهايمر
هاجمت صفحة "أنا آسف يا ريس"، كبرى الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق حسنى مبارك على فيس بوك، الإعلامى تامر أمين، عقب تصريحاته التليفزيونية، التى أكد فيها خضوع سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق لجلسات علاج من مرض ألزهايمر بمستشفى المركز الطبى العالمى.

وقالت الصفحة فى بيان لها، "ردا على ما جاء فى برنامج الإعلامى تامر أمين "من الآخر" حول إصابة السيدة الفاضلة سوزان مبارك بمرض ألزهايمر وتلقيها العلاج بمستشفى الطبى العالمى، وأنها أصبحت لا تعرف أسماء أحفادها حسب ما قيل على لسانه، نؤكد نحن إدارة أنا آسف يا ريس كذب هذه الرواية السخيفة التى ليس لها أى دليل من الصحة غير أنها تأتى فى إطار الحملات الممنهجة لإثارة الشائعات والأخبار المفبركة عن الرئيس مبارك وأسرته".

وأضافت الصفحة: "لذلك نرجو من الإعلامى تامر أمين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، والتأكد من مصادره ومعلوماته المفبركة قبل طرحها على الرأى العام، والتى تمس سمعة وحياة عائلة كريمة أفنت عمرها من أجل ، لذا وجب علينا التنويه حتى لا تتكرر مثل هذه السقطات الإعلامية مرة أخرى".

- تامر أمين فى "من الآخر":سوزان مبارك تعالج بـ"الطبى العالمى" من الزهايمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر