أدوية الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم تدعم الصحة العقلية لكبار السن

• علاج توقف التنفس أثناء النوم

أشارت دراسة علمية حديثة إلى نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للتعرض لمشاكل الذاكرة فى سن أصغر من نظرائهم.

والخبر السار من هذه الدراسة هو أن علاج توقف التنفس أثناء النوم مع استمرار الضغط الهوائى الإيجابى باستخدام آلة (CPAP)، قد تؤخر تدهور الحالة العقلية.

• توقف التنفس أثناء النوم والشخير من أسباب الزهايمر

وتوقف التنفس أثناء النوم والشخير الثقيل أمر شائع لدى كبار السن، مما يؤثر على حوالى 53 فى المئة من الرجال و26 فى المئة من النساء، وفقا لمعلومات أساسية فى الدراسة.

وقال الباحث الدكتور ريكاردو أوسوريو، وهو أستاذ فى الطب النفسى وعلم الأعصاب فى مركز جامعة نيويورك، أنه لا علاج لهذا المرض اللعين، ولكن هذه الآلة يمكنها تأخير ظهور مشاكل الذاكرة.

>حذر أوسوريو أن هذه الدراسة أظهرت فقط وجود ارتباط بين اضطراب النوم وتطور الضعف العقلى المعتدل أو أوائل مرض الزهايمر، لكنه لم يثبت أن توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير يتسببان فى تدهور الحالة العقلية.

• الخلل العقلى لكبار السن

ووجد أوسوريو خلال الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير الثقيل وتوقف التنفس أثناء النوم، قد أصيبوا بخلل عقلى خفيف عندما كانوا نحو 77 عاماً، فى حين أن أولئك الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم لم تتطور لديهم المشاكل العقلية حتى 90 عاماً.

وأضاف أورسوريو أن علاج توقف التنفس أثناء النوم يقى من تدهور وظائف المخ.

>ونشرت الدراسة على الإنترنت بتاريخ 15 أبريل فى مجلة علم الأعصاب.

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