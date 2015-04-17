دار الفنون والأبحاث العلمية تطلق سلسلة كتب علمية وكتاب فى التحكيم
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د. حازم الرفاعى والدكتور محمد فوزى
حضر حفل التوقيع مؤلف كتاب التحكيم اللواء د. محمد فوزى الأستاذ البير أرييه المفكر السياسى، والذى كان شاهدا على قصة ترجمة "مبادئ الفلسفة" وسر الجدل حول طبيعة مترجمة وناشرة الأصلي، والطبيب العالمى د. حازم الرفاعى، وأستاذ القانون الدولى د. أيمن سلامة وادار النقاش وقدم للكتابين د. أحمد فؤاد أنور ممثلا عن الدار.
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د. أحمد فؤاد والدكتور محمد فوزى وسط الجمهور
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د. حازم الرفاعى يتوسط الدكتور أحمد فؤاد والمفكر ألبير آرييه
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د.أحمد فؤاد والمسؤلين تنظيم وتوزيع الكتابين
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د. حازم الرفاعى وأحمد فؤاد يشرحان أهمية المبادئ الأساسية فى الفلسفة
أما د.حازم الرفاعى الذى قدم لكتاب المبادئ الأساسية فى الفلسفة فأكد أنه نوه لقصة المترجم ولشهادة شهود العيان بشأن ترجمة حليم طوسون له، كما نوه إلى أن الكتاب يساعد الشباب على فهم سر تقدم مصر مقارنة بدول أخرى.
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فؤاد يوقع كتاب المبادئ الأساسية للفلسفة
وفى نفس السياق كشف الدكتور أحمد فؤاد فى تصريح خاص لليوم السابع أن دار الفنون تعتزم قريبا تفعيل الأنشطة التدريبية فى مجالات تفيد الشباب فى سوق العمل وتطلق العنان لمواهبهم الأدبية والعلمية حيث تشعر بواجبها المجتمعى وأهمية الدور الذى يجب أن تقوم به كمؤسسة ثقافية لتحقيق هذا الدور.