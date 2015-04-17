دار الفنون والأبحاث العلمية تطلق سلسلة كتب علمية وكتاب فى التحكيم

نظمت دار الفنون والأبحاث العلمية بحضور عدد من المعنيين بالثقافة وكبار الباحثين حفل توقيع لباكورة اصدارتها "المبادئ الأساسية للفلسفة" كما دشنت سلسلة مهمة بعنوان 50 سؤالا (سلسلة موجهة للشباب وهى معنية بتوجهيهم بشكل مبسط لهوايات مربحة أو لمجالات عمل تفيدهم وتفيد المجتمع) من خلال كتاب عن "التحكيم" للواء دكتور محمد فوزى إبراهيم، باعتباره نتاج جهد خاص كتبه باحث متخصص موجه للمبتدئين فى التحكيم، ليتم توصيله بأبسط الطرق، وذلك لأهمية التحكيم بشكل عام والتحكيم التجارى الدولى بشكل خاص.



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د. حازم الرفاعى والدكتور محمد فوزى

حضر حفل التوقيع مؤلف كتاب التحكيم اللواء د. محمد فوزى الأستاذ البير أرييه المفكر السياسى، والذى كان شاهدا على قصة ترجمة "مبادئ الفلسفة" وسر الجدل حول طبيعة مترجمة وناشرة الأصلي، والطبيب العالمى د. حازم الرفاعى، وأستاذ القانون الدولى د. أيمن سلامة وادار النقاش وقدم للكتابين د. أحمد فؤاد أنور ممثلا عن الدار.



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د. أحمد فؤاد والدكتور محمد فوزى وسط الجمهور



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د. حازم الرفاعى يتوسط الدكتور أحمد فؤاد والمفكر ألبير آرييه



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د.أحمد فؤاد والمسؤلين تنظيم وتوزيع الكتابين



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د. حازم الرفاعى وأحمد فؤاد يشرحان أهمية المبادئ الأساسية فى الفلسفة

أما د.حازم الرفاعى الذى قدم لكتاب المبادئ الأساسية فى الفلسفة فأكد أنه نوه لقصة المترجم ولشهادة شهود العيان بشأن ترجمة حليم طوسون له، كما نوه إلى أن الكتاب يساعد الشباب على فهم سر تقدم مصر مقارنة بدول أخرى.



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فؤاد يوقع كتاب المبادئ الأساسية للفلسفة

وفى نفس السياق كشف الدكتور أحمد فؤاد فى تصريح خاص لليوم السابع أن دار الفنون تعتزم قريبا تفعيل الأنشطة التدريبية فى مجالات تفيد الشباب فى سوق العمل وتطلق العنان لمواهبهم الأدبية والعلمية حيث تشعر بواجبها المجتمعى وأهمية الدور الذى يجب أن تقوم به كمؤسسة ثقافية لتحقيق هذا الدور.