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"القودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "الرجوبة" و"الأنصار" بقنا

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"القودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "الرجوبة" و"الأنصار" بقنا "القودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "الرجوبة" و"الأنصار" بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع القيادات الشعبية والتنفيذية، الخميس، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الرجوبة" و"الأنصار"، بقريتى الشيخ على وبخانس، بحضور ما يقرب من 3 آلاف مواطن، بمركز أبو تشت.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، والعقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائى بأبو تشت، والشيخ محمد زكى رزق، نائبًا عن شيخ الأزهر، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعمد ومشايخ قرى أبوتشت.

وقال الشيخ عاطف حمدى، شيخ ناحية بخانس، والقائم على الصلح، إن أحداث الواقعة تعود إلى 2010 عندما لقى صابر عثمان، من عائلة الأنصار مصرعه، على يد عادل يونس، من عائلة الرجوبة، بسبب خلافات عائلية، وقدّم المتهم "القودة" لشقيق المجنى عليه وأبناء عمومته، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بقنا.

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مصر 365