"تعليم القليوبية": مسح شامل للمتعثرين فى مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

أكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عمل مسح شامل لمهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائى بجميع المدارس على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وقالت وكيل وزارة التعليم خلال اجتماع بمديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، إن المسح يتم بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من خلال نموذج موحد للاختبار الذى سيجرى بجميع محافظات الجمهورية فى نفس التوقيت، لرصد المشاكل التى تواجه بعض الطلاب فى المرحلة الابتدائية من ناحية عدم معرفتهم بمهارات القراءة والكتابة.

وتابعت ألفت فرغلى أن الاختبار يمثل مهمة قومية للوقوف على المستوى الحقيقى لتلاميذ الصفين الثالث والرابع فى مهارات القراءة والكتابة .

مشيرة إلى أنه ستتم معاقبة من يتورط فى الغش وسيتم متابعة إجراء الاختبارات من قبل لجان المتابعة والتفتيش، ومركز التطوير التكنولوجى، بالإضافة إلى مراقبى ضبط الجودة المتمثل فى المركز القومى للامتحانات والمراكز الأخرى واستبعاد معلمو اللغة العربية والقرائية من أعمال المراقبة وتعيين مراقب بكل مدرسة من العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية من الموجهين وموجهى العموم الأوائل وقيادات التعليم العام والابتدائى.

وقالت ألفت فرغلى إنه سيتم عمل مسح شامل على مستوى جميع الإدارات التعليمية لمعرفة عدد الطلاب، الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة، وذلك لوضع البرنامج العلاجى اللازم لهم فى ضوء نتائج الاختبارات.

وأشارت ألفت فرغلى أن معلمى المرحلة الابتدائية سيكونون هم المسئولين عن تنفيذ البرنامج العلاجى للتلاميذ، وأن نتائج الاختبار ليس لها أى علاقة بتقييم أداء المعلمين، وإنما الهدف منها تصميم برامج علاجية لتحسين أداء التلاميذ فى مهارات اللغة العربية، موجهة تعليمات مشددة لمديرى المدارس بوضع آليات تضمن حضور جميع التلاميذ يوم الامتحان.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم تصحيح الاختبار بكل مدرسة تحت مسئولية مديرها والمعلم الأول للغة العربية، وفقا لنموذج الإجابة الذى سيسلم لهم، وسيتم بعد ذلك تسليم تلك الكشوف لمركز التطوير التكنولوجى وتتضمن بيانات إحصائية طبقا للنتيجة الفعلية للاختبار.