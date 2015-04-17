اليوم.. بدء فعاليات قافلة مكافحة العمى بديرب نجم فى الشرقية

تنطلق، اليوم الجمعة، القافلة الطبية الخاصة بمكافحة العمى بقرية أبو متنا مركز ديرب نجم فى الشرقية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وتنظمها جمعية الأورمان بالشرقية.

ومن المقرر أن تجوب القافلة جميع القرى بالمحافظة بواقع قرية كل شهر لمكافحة كل أشكال أمراض العيون بالقرى الأكثر احتياجاً.

وصرح سالم صقر مدير مشروعات الأورمان بالشرقية أن القافلة تضم "أكفأ المتخصصين والأطباء فى مجال علاج أمراض العيون" منها المياه البيضاء والزرقاء وزرع القرنية والشبكية، ويتم تحويل أصحاب الأمراض المستعصية منهم إلى مركز عيون مصر بالقاهرة، لإجراء العمليات الدقيقة عن طريق الأستاذ الدكتور محمد هندى أشهر طبيب لمعالجة أمراض العيون بمصر وإفريقيا.

وأضاف سالم صقر أن جمعية الأورمان ساهمت حتى الآن فى علاج أكثر من 10 آلاف حالة عيون، بالإضافة إلى المساعدات المادية والعينية للمحتاجين ومحدودى الدخل.

وقال الدكتور أشرف مكين مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية إن مديرية الصحة تقدم كل الإمكانيات والأجهزة الطبية، والمكان للفريق الطبى المتخصص فى أمراض العيون، حيث تم استهداف 500 حالة كشف بقرية أبو متنا، وتابع الدكتور أشرف مكين أن القافلة سوف تجوب كل قرى المحافظة خلال الأيام المقبلة.