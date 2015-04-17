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قنصلية السودان بأسوان تستقبل 600 ناخب للتصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم

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قنصلية السودان بأسوان تستقبل 600 ناخب للتصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم قنصلية السودان بأسوان تستقبل 600 ناخب للتصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم
انتهت القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، من تجهيز صناديق خاصة لعملية الاقتراع داخل مقر القنصلية السودانية بأسوان لاستقبال نحو 600 مواطن سودانى من أعضاء الجالية السودانية المقيدين بالجداول الانتخابية رسمياً، للتصويت فى انتخابات الرئاسة السودانية.

وقالت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بأن القنصلية أنهت استعدادها لإجراء عملية اقتراع السودانيين بالخارج على الانتخابات الرئاسية، وذلك صباح اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، بناء على قرار المفوضية القومية للانتخابات السودانية.

وأضافت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المفوضية القومية للانتخابات السودانية يتضمن إجراء عملية اقتراع السودانيين بالخارج، عبر السفارات والقنصليات السودانية بالخارج عقب الانتهاء من عملية الاقتراع بداخل السودان.

وأكدت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان أن عملية التصويت ستشرف عليها لجنة سودانية تم اختيارها من ثلاثة أشخاص من أعضاء الجالية السودانية بأسوان، التى ستتولى الإشراف على التصويت، ثم مرحلة فرز الأصوات وإرسال النتائج النهائية للمفوضية القومية للانتخابات.

- القنصلية السودانية بأسوان تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين للانتخابات الرئاسية

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