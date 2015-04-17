أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفد ليبى يطلع الكونجرس الأمريكى على تطورات الوضع الأمنى فى البلاد

Google+ Print
وفد ليبى يطلع الكونجرس الأمريكى على تطورات الوضع الأمنى فى البلاد وفد ليبى يطلع الكونجرس الأمريكى على تطورات الوضع الأمنى فى البلاد
ألتقى وفد من مجلس النواب الليبى والذى يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية أوهايو السيناتور ستيف شابوت.

وذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية أمس الخميس، أن الوفد البرلمانة ألتقى مع عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو السيناتور ستيف شابوت، حيث أطلع الوفد الليبة عضو الكونجرس عن تفاصيل وتطورات الوضع الأمنة فة ليبيا على غرار الحرب التى تخوضها الدولة الليبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي فى البلاد وسبل تعزيز الشراكة الليبية الأمريكية فى هذا المجال .

وأضافت الوكالة أن ستيف شابوت عبر عن دعمه للسلطات الليبية وشرعية مجلس النواب كممثل وحيد للشعب الليبى، مؤكدا فى الوقت ذاته على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمسار الديمقراطى فى ليبيا والجهود التى يقودها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون فى الحوار الوطنى بمدينة الصخيرات المغربية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365