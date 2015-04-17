وفد ليبى يطلع الكونجرس الأمريكى على تطورات الوضع الأمنى فى البلاد

ألتقى وفد من مجلس النواب الليبى والذى يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية أوهايو السيناتور ستيف شابوت.

وذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية أمس الخميس، أن الوفد البرلمانة ألتقى مع عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو السيناتور ستيف شابوت، حيث أطلع الوفد الليبة عضو الكونجرس عن تفاصيل وتطورات الوضع الأمنة فة ليبيا على غرار الحرب التى تخوضها الدولة الليبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي فى البلاد وسبل تعزيز الشراكة الليبية الأمريكية فى هذا المجال .

وأضافت الوكالة أن ستيف شابوت عبر عن دعمه للسلطات الليبية وشرعية مجلس النواب كممثل وحيد للشعب الليبى، مؤكدا فى الوقت ذاته على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمسار الديمقراطى فى ليبيا والجهود التى يقودها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون فى الحوار الوطنى بمدينة الصخيرات المغربية .