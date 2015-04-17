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أمن مطروح يضبط 9 أشخاص بأحد الفنادق قبل تسللهم إلى ليبيا

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أمن مطروح يضبط 9 أشخاص بأحد الفنادق قبل تسللهم إلى ليبيا أمن مطروح يضبط 9 أشخاص بأحد الفنادق قبل تسللهم إلى ليبيا
تمكن ضباط قسم حماية الآداب، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، خلال المرور على الفنادق، بمدينة مرسى مطروح لفحص النزلاء، والوقوف على سبب تواجدهم، من ضبط عدد 9 أشخاص، من محافظات مختلفة، وبمناقشتهم تبين أنهم يستعدون لمغادرة البلاد، إلى ليبيا عن طريق تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة، إخطاراً بضبط "مصطفى.ا.ج" 29 سنة سائق، مقيم شمال سيناء، و"محمد.ف.ع" 24 سنة نقاش، مقيم المنصورة، بمحافظة الدقهلية، و"هانى.ع" 29 سنة عامل، مقيم الفيوم، و"مجدى.ع.ا" 29 سنة، بدون عمل مقيم الفيوم، و"سعيد.ر.ص" 38 سنة نجار مسلح، مقيم الفيوم، و"إبراهيم .م.ع" 22 سنة نجار مسلح، مقيم الدقهلية، و"أحمد.ا.ا" 18 سنة عامل، مقيم الفيوم، و"عبده.ع.م" 27 سنة سائق، مقيم الدقهلية، و"مبروك.ح.ا" 19 سنة نجار مسلح، مقيم الفيوم، وذلك أثناء تواجدهم بأحد الفنادق، تمهيدا لمغادرتهم البلاد إلى الجانب الليبى، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

وبمواجهتهم أكدوا أنهم حضروا إلى مدنية مرسى مطروح تمهيدا لتسللهم عبر الدروب الصحراوية بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى وجارِ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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