بالفيديو.. مسعف بمستشفى ببنى سويف يحاول إنقاذ حياة مريض لعدم وجود أطباء

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو من أسرة المريض أحمد سيد، الذى توفى نتيجة الإهمال الطبى ورفض ستة مستشفيات استقباله بمحافظة بنى سويف، ويظهر الفيديو قيام مسعف سيارة الإسعاف بعمل تنفس صناعى للمريض لأكثر من أربعة ساعات، لعدم وجود أطباء داخل مستشفى الواسطى المركزى.

ويظهر فى الفيديو كلام المسعف لأسرة المريض يخبرهم فيه، بأنه مستعد للذهاب معهم إلى أى مكان، وأنه سيكون شاهد إثبات على عدم وجود أطباء بمستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف.

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