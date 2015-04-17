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بالفيديو.. مسعف بمستشفى ببنى سويف يحاول إنقاذ حياة مريض لعدم وجود أطباء

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بالفيديو.. مسعف بمستشفى ببنى سويف يحاول إنقاذ حياة مريض لعدم وجود أطباء بالفيديو.. مسعف بمستشفى ببنى سويف يحاول إنقاذ حياة مريض لعدم وجود أطباء
حصل "اليوم السابع" على مقطع من أسرة المريض أحمد سيد، الذى توفى نتيجة الإهمال الطبى ورفض ستة مستشفيات استقباله بمحافظة بنى سويف، ويظهر الفيديو قيام مسعف سيارة الإسعاف بعمل تنفس صناعى للمريض لأكثر من أربعة ساعات، لعدم وجود أطباء داخل مستشفى الواسطى المركزى.

ويظهر فى الفيديو كلام المسعف لأسرة المريض يخبرهم فيه، بأنه مستعد للذهاب معهم إلى أى مكان، وأنه سيكون شاهد إثبات على عدم وجود أطباء بمستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف.

- بالصور.. الإهمال الطبى يزيد جراح أسرة فقدت ابنها وإصابة شقيقه ببنى سويف.. "أحمد" أصيب فى حادث بنزيف فى المخ و6 مستشفيات رفضت استقباله.. ومأمور مركز شرطة الواسطى يتكلف بمصاريف الأشعة.. والنهاية مأساوية

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