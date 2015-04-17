رئيس هيئة البترول:وقعنا مع اباتشى وشل تجربة حفر أول بئر للغاز الصخرى

قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول أن الهيئة وقعت منذ شهرين ونصف مع شركتى اباتشى الأمريكية وشركة شل الهولندية عقد أول حفر لبئر استكشافى بالحفر الأفقى فى تكوين الجيولوجيات المتماسكة للغاز الصخرى .

وأضاف المهندس طارق الملا فى تصريحات صحفية، أن هذا التوقيع تم بعد الاتفاق معهم على سعر جديد بحيث يكون استرشادى مبدئى حتى يبرر بالنسبة لهم الاستثمار والتجربة لافتا إلى أنه إذا استمر هذا البئر بنجاح وتم استخراج كميات الغاز المطلوبة سيتم البدء فى تعميم التجربة فى المنطقة التى تعمل فيها و رفض المهندس طارق الملا الافصاح عن اسم المنطقة التي تجري بها التجربة.

وتابع الملا : أن الشركة بدأت فى الحفر و أسندت العملية الى المقاول الذى سيقوم بالحفر الأفقى لافتا إلى أن مصر بدأت بذلك أول تجربة فعليا فى الغاز الصخرى وسيتم تقيمها عندما يتم الخروج بنتائج .