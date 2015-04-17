خادم الحرمين يستعرض أوضاع المنطقة مع ملك البحرين ويجرى اتصالًا بكاميرون

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر العوجا بالدرعية أمس مأدبة غداء تكريماً لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومرافقيه بمناسبة زيارته المملكة.

وقبيل المأدبة جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى الرياض أمس.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الرياض الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

كما كان في استقبال العاهل البحريني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي.

بعد ذلك صافح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري، وأعضاء السفارة البحرينية بالرياض.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أعضاء الوفد المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في موكب رسمي إلى قصر العوجا بالدرعية.

إلى ذلك، غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرياض أمس بعد زيارة للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد ودع جلالته لدى مغادرته قصر العوجا بالدرعية.

كما كان في وداع جلالته بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف اللواء طيار ركن خالد الروضان، وعدد من المسؤولين وأعضاء سفارة البحرين في الرياض.