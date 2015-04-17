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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل شمال أسوان

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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل شمال أسوان إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل شمال أسوان
أصيب مساء الخميس، 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل طريق الغنيمية بمركز إدفو، المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى.

تلقت مستشفى إدفو العام، إخطاراً بوصول كل من "محمود فرغلى فؤاد" 33 سنة، مصابا بجرح قطعى بالقدم الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسين رمضان سليم" 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسن سالم عبد العال" 19سنة، مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى، و"إسلام عبد الحميد جمعة" 32 سنة، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، ويتلقون علاجهم بالمستشفى.

جاء ذلك عقب تعرض المصابين إلى حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام (17144 نقل أسوان) على طريق مدخل الغنيمية بدائرة مركز إدفو، والمؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة".

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