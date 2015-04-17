جمارك الدخيلة تضبط حاويتين بهما سجائر مقلدة بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكن رجال جمارك الدخيلة من ضبط حاويتين بداخلها سجائر مقلدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمى وتصيب بالسرطان، وذلك بالتعاون مع مباحث الأموال العامة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح مساء أمس الخميس إن قيمة المضبوطات تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه أثناء تفتيش مشمول الحاويتين الواردتين لحساب أحد شركات الاستيراد والتصدير، تم ضبط عدد 19 مليون سيجارة كليوباترا مقلدة ومغشوشة .

وأوضح أن الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وسحب عينة ثلاثية من السجائر لتحليلها وإخطار الجهات المختصة.