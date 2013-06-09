موسى: طب الرعاية المركزة لجراحة القلب تخصص شاق نظراً لأهميته

كثير منا لا يعرف طب الرعاية المركزة لجراحة القلب فهو طب يختلف عن باقى التخصصات الطبية الأخرى، فبدونه لا تجرى عمليات القلب المفتوح، وطبيب الرعاية المركزة لجراحة القلب يحتاج أن يكون على قدر كبير من المهارة الطبية العالية بجانب الفريق الطبى الكامل المرافق فى الرعاية لجراحة القلب ومتابعة الحالات التى تعانى من أمراض القلب وغيرها من الأمراض الأخرى ذات التخصصات الدقيقة.

تقول الدكتورة سعدية موسى ـ أستاذ ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن طب الرعاية المركزة تخصص شاق وله أهمية كبرى فى الطب وخاصة طب وجراحات القلب المفتوح، ولا تتم إجراء عمليات القلب المفتوح إلا بعد التأكد من حالة المريض الطبية ومدى الاستجابة لإجراء العملية الجراحية حتى لا نفاجأ بمشاكل تؤثر على حياة المريض، وخطأ بسيط قد يؤدى بحياة المريض إلى الوفاة.

أشارت موسى إلى أن حالات الشرايين التاجية خاصة فى مصر تحقق أعلى نسبة إصابة مقارنة بين الدول الأخرى نتيجة للعادات الغذائية السيئة وعدم وضع برنامج غذائى سليم قد يعرض الشخص للإصابة بأمراض الشرايين التاجية وخاصة تناول الوجبات السريعة، وأهمها المواد الغذائية التى تحتوى على نسبة زيوت ودهون كثيرة، ومريض الشريان التاجى يحتاج إلى رعاية وبرنامج علاجى دقيق حتى لا يدخل مراحل العمليات الجراحية، وفى حالات التدخل الجراحى يخضع لملاحظة دائمة من قسم الرعاية المركزة للاطمئنان على وضع المريض، ومدى قدرته على إجراء العملية، ويتطلب ذلك فحصا دقيقا على الجسم وهل يعانى من قصور أو إضرابات فى نبضات القلب أو وظائف أعضاء الجسم، حتى يتم إجراء العملية الخاصة بنوع المرض.

>