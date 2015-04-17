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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/17
الغموض والبعد عن الناس وسرد تفاصيل حياتهم وفى نفس الوقت الاجتماعية والتعامل مع كافة فئات البشر من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتهم طوال الفترات السابقة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد هذا البرج انفراجة مالية كبيرة فسيحصلون على مكافآت مادية ستغير من حالتهم النفسية وستؤثر إيجابيًا على مستواهم فى العمل.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونون على أتم استعداد لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يتسغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

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مصر 365

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