حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/17

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

البعد عن الواقع والميل إلى الرومانسية وبناء حياتهم على حالتهم العاطفية وحسب من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، سيتعرضون لمشاكل عاطفية كبيرة قد تفقدهم صوابهم ولن يستطيعوا التحكم فى أنفسهم على كافة المستوايات.>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون عاملاً سلبيًا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدين عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.