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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/17
البعد عن الواقع والميل إلى الرومانسية وبناء حياتهم على حالتهم العاطفية وحسب من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، سيتعرضون لمشاكل عاطفية كبيرة قد تفقدهم صوابهم ولن يستطيعوا التحكم فى أنفسهم على كافة المستوايات.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية


>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.

توقعات "فؤاد" لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية


>الحب سيكون عاملاً سلبيًا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدين عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.

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مصر 365

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