حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/17

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

العند وعدم الاعتراف بالخطأ من أكثر الصفات التى تقف حائلا بين هؤلاء وبين علاقاتهم الاجتماعية، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.>سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.