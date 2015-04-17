حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/17

العند وعدم الاعتراف بالخطأ من أكثر الصفات التى تقف حائلا بين هؤلاء وبين علاقاتهم الاجتماعية، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.
على مستوى الحياة العاطفية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.
على مستوى العلاقات العامة
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.