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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/4/17
الهدوء والبعد عن المجتمعات والتعامل مع الآخرين من أكثر صفات هذا البرج شهرة فى مقابل العصبية المفرطة فى بعض المواقف تقول "عبير فؤاد" عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم سيجدون به ما طال انتظاره لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم لتغير حياتهم إلى الأفضل.

توقع "عبير فؤاد" لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.

رؤية "عبير فؤاد" لأصحاب برج الحمل عام 2015


>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

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مصر 365

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