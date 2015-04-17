حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/17

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حب الذات وتفضيلها والعصبية المفرطة فى مقابل طيبة القلب والاجتهاد والمحاولات المستمرة للوصول إلى النجاح من أهم صفات هذا البرج، وتقول "عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج بعض المشاكل على كافة المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.