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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/17
حب الذات وتفضيلها والعصبية المفرطة فى مقابل طيبة القلب والاجتهاد والمحاولات المستمرة للوصول إلى النجاح من أهم صفات هذا البرج، وتقول "عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج بعض المشاكل على كافة المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.

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مصر 365

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