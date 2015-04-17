أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/4/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/4/2015
التردد وتقلب المزاج والعيش تحت قرار شخصيتين داخلتين يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحل بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال


>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.

على مستوى الصحة


>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

على مستوى العلاقات العامة


>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدا عن التأرج والازدواجية التى يعانون منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى