حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 17/4/2015

فرض الرأى واثبات الذات والصوت العالى من أهم ما يتسم به أبناء هذا الأبراج "عبير فؤاد" اليوم سيكون يوم حظهم وسيستقبلون خبرا جيدا فى منتصفه ربما يغير مجرى حياتهم. توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من بعض المشاكل التى واجهتهم الفترات السابقة إلا أنهم سيجدون فى هذا اليوم بشرة خير وأخبار سعيدة تؤهلهم نفسيا للتقدم على مستوى حياتهم العملية. توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون عامل ثانوى فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيء، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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