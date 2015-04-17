أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 17/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 17/4/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 17/4/2015
فرض الرأى واثبات الذات والصوت العالى من أهم ما يتسم به أبناء هذا الأبراج "عبير فؤاد" اليوم سيكون يوم حظهم وسيستقبلون خبرا جيدا فى منتصفه ربما يغير مجرى حياتهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>على الرغم من بعض المشاكل التى واجهتهم الفترات السابقة إلا أنهم سيجدون فى هذا اليوم بشرة خير وأخبار سعيدة تؤهلهم نفسيا للتقدم على مستوى حياتهم العملية.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>الحب سيكون عامل ثانوى فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيء، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى