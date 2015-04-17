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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 17/4/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 17/4/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 17/4/2015
حب الذات وتفضيلها على آلأخرين من أكثر الصفات التى تزعج المحيطين بهم، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، ستواجههم بعض المشاكل التى سيستطيعون السيطرة عليها فى اليوم التالى.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>المشاكل ستواجههم هذا اليوم وسيفقدون الأمل لكن حبهم لذاتهم وقدرتهم على النجاح ستدفعهم لبذل قصارى جهدهم للتخلص من هذا المشاكل وبالفعل سيستطيعون فعل ذلك.

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>سيزين الحب يومكم وسيكون عامل ودافع كبير لكم نحو التألق فى كافة شئون حياتكم.

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مصر 365

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