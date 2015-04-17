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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/4/17
العدل والقدرة على اتخاذ القرار بمنطق العقل بعيدًا عن العاطفة من أهم ما يميز أبناء هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيواجهون يوما صعبا لكن فى نهايته سيتحكمون بمصيرهم وينجون من بعض المكائد.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغييرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.

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مصر 365

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