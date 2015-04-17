حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 17/4/2015

التهور والعصبية المبالغ بها مقابل التسامح وطيبة القلب تعد أهم صفات أبناء هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" سيواجههم بعض المشاكل التى قد تقلب مزاجهم إلى وتعكره لكنهم سيتحكمون به فى نهاية اليوم. توقعات "عبير فؤاد" لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن عن أى ضغوط نفسية وعصبية وفى حال استفزازنا بأى طريقة ما يجب أن نتحكم فى انفسنا وسننجح فى فعل ذلك. على مستوى العلاقات العامة

>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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