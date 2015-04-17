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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/17

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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/17 حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/17
الغموض وكتمان الأسرار من أهم صفات هذا البرج فى مقابل التضحية ومساعدة الغير والجاذبية وعن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" خبيرة الأبراج، سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تقول "ماغى": يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول على ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

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مصر 365

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