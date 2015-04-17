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الماغنسيوم يكافح السكر وأمراض القلب وهشاشة العظام

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الماغنسيوم يكافح السكر وأمراض القلب وهشاشة العظام الماغنسيوم يكافح السكر وأمراض القلب وهشاشة العظام
بعتبر الماغنسيوم من أكثر المواد الغذائية فائدة، فقد أظهرت دراسات سابقة أنه يحافظ على صحة القلب ويحارب هشاشة العظام، والسكتة الدماغية، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب.

• فائدة جديدة للماغنسيوم


>ولكن أحدث الأبحاث التى نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أضافت فائدة أخرى للماغنسيوم وهى مكافحة مرض السكرى.

• الماغنسيوم يكافح الأمراض وعلى رأسها السكرى


>وكشف التحليل الجديد للدراسات التى نشرت فى مجلة التغذية البشرية وعلم الأطعمة، أن تناول الماغنسيوم يكافح مرض السكرى والأمراض الأخرى، مثل متلازمة التمثيل الغذائى، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول.

• الماغنسيوم أعجوبة طبية


>وأوضح الباحثون أن الأغذية التى تحتوى على الماغنسيوم غير مكلفة ومتاحة بسهولة ومنها الموز والجرجير وفول الصويا وهو ما دفع العديد من خبراء الصحة أن يسمونه "أعجوبة طبية"، وذلك على الرغم من أن معظم الناس لم يسمعوا قط عن فوائده العديدة، بالإضافة إلى أن الأطباء فى كثير من الأحيان غير قادرين على معرفة ما إذا كان المرضى هم عرضة لنقص الماغنسيوم أم لا.

• نقص الماغنسيوم يسبب الوفاة


>وقالت الدكتورة كارولين دين، مؤلفة كتاب "الماغنسيوم المعجزة" وأخصائية الطب الشمولى، أن الماغنسيوم يؤثر على كل عضو والأنسجة والخلايا فى الجسم، كما أن نقص الماغنسيوم يمكن أن يسبب الوفاة، بالإضافة إلى أنه حل بسيط لكثير من الأمراض المزمنة لدينا.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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