الماغنسيوم يكافح السكر وأمراض القلب وهشاشة العظام

• فائدة جديدة للماغنسيوم

• الماغنسيوم يكافح الأمراض وعلى رأسها السكرى

• الماغنسيوم أعجوبة طبية

• نقص الماغنسيوم يسبب الوفاة

بعتبر الماغنسيوم من أكثر المواد الغذائية فائدة، فقد أظهرت دراسات سابقة أنه يحافظ على صحة القلب ويحارب هشاشة العظام، والسكتة الدماغية، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب.>ولكن أحدث الأبحاث التى نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أضافت فائدة أخرى للماغنسيوم وهى مكافحة مرض السكرى.>وكشف التحليل الجديد للدراسات التى نشرت فى مجلة التغذية البشرية وعلم الأطعمة، أن تناول الماغنسيوم يكافح مرض السكرى والأمراض الأخرى، مثل متلازمة التمثيل الغذائى، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول.>وأوضح الباحثون أن الأغذية التى تحتوى على الماغنسيوم غير مكلفة ومتاحة بسهولة ومنها الموز والجرجير وفول الصويا وهو ما دفع العديد من خبراء الصحة أن يسمونه "أعجوبة طبية"، وذلك على الرغم من أن معظم الناس لم يسمعوا قط عن فوائده العديدة، بالإضافة إلى أن الأطباء فى كثير من الأحيان غير قادرين على معرفة ما إذا كان المرضى هم عرضة لنقص الماغنسيوم أم لا.>وقالت الدكتورة كارولين دين، مؤلفة كتاب "الماغنسيوم المعجزة" وأخصائية الطب الشمولى، أن الماغنسيوم يؤثر على كل عضو والأنسجة والخلايا فى الجسم، كما أن نقص الماغنسيوم يمكن أن يسبب الوفاة، بالإضافة إلى أنه حل بسيط لكثير من الأمراض المزمنة لدينا.

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