إصابة 13 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ الغنايم الصحراوي

أصيب 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغنايم عند قرية الزرابي دائرة مركز أبو تيج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والغنايم المركزي.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء خالد شلبي يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالركاب بطريق أسيوط الغنايم عند قرية الزرابي دائرة مركز أبو تيج، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة رقم “50508 أجرة أسيوط”، وذلك بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطارها الأمامي مما أدى لوقوع الحادث.

ونجم عن الحادث إصابة 13 شخصًا وهم “عبد الفتاح حسين حجاب – 56 سنة بكسر بالركبة، وشويكار جمال خلف – 35 سنة، وآمال عثمان محمود – 21 سنة مصابة بارتجاج بالمخ” وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و”إلهام محمد منصور – 38 سنة – وإيمان أحمد عقوبة – 19 سنة، وعزة شاكر أحمد – 19 سنة، وأسعد حسن هاشم – 16 سنة، ودينا محمد محمد – 20 سنة، ومحمد عطيفي برعي – 33 سنة، وسيد أحمد حسين – 30 سنة، وعبد الرازق محمد عبد اللطيف – 51 سنة، وأحمد إبراهيم هاشم – 31 سنة، وعزة رمضان أمين – 35 سنة”.

تم تحويلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.