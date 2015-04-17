مستشفى جامعة نجران يعد خطط طوارئ لدعم «عاصفة الحزم»

نجران - حسين القفيلي

واصلت الكليات الصحية والمستشفى الجامعي بجامعة نجران وضع خطط الطوارئ وتنفيذ سيناريوهات تشبيهية للتدريب على حالات الطارئة، وذلك استمراراً منها في الاستعداد والتهيئة لطواقمها لدعم عملية "عاصفة الحزم" وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن.

وقال المشرف على الكليات الصحية والمستشفى الجامعي الدكتور جبران القحطاني إن اللجنة التنفيذية العليا للطوارئ تتكون من طاقم من الأساتذة السعوديين بكلية الطب الذين عملت الجامعة منذ تأسيسها على استقطابهم وابتعاثهم مباشرة للدراسات العليا، حيث إن جامعة نجران هي واحدة من أربع جامعات سعودية تملك مستشفى جامعي.

وأكد مدير الجامعة أن كافة منسوبي الجامعة منذ بدء "عاصفة الحزم" يقفون صفًّا واحداً خلف القيادة الرشيدة في دعم هذا العمل الوطني الذي يهدف إلى حماية وطننا الغالي من أي متربص به، وهذه المشاركة من الكليات الصحية والمستشفى الجامعي تأتي في هذا الإطار.