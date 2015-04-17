أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مستشفى جامعة نجران يعد خطط طوارئ لدعم «عاصفة الحزم»

Google+ Print

نجران - حسين القفيلي

    واصلت الكليات الصحية والمستشفى الجامعي بجامعة نجران وضع خطط الطوارئ وتنفيذ سيناريوهات تشبيهية للتدريب على حالات الطارئة، وذلك استمراراً منها في الاستعداد والتهيئة لطواقمها لدعم عملية "عاصفة الحزم" وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن.

وقال المشرف على الكليات الصحية والمستشفى الجامعي الدكتور جبران القحطاني إن اللجنة التنفيذية العليا للطوارئ تتكون من طاقم من الأساتذة السعوديين بكلية الطب الذين عملت الجامعة منذ تأسيسها على استقطابهم وابتعاثهم مباشرة للدراسات العليا، حيث إن جامعة نجران هي واحدة من أربع جامعات سعودية تملك مستشفى جامعي.

وأكد مدير الجامعة أن كافة منسوبي الجامعة منذ بدء "عاصفة الحزم" يقفون صفًّا واحداً خلف القيادة الرشيدة في دعم هذا العمل الوطني الذي يهدف إلى حماية وطننا الغالي من أي متربص به، وهذه المشاركة من الكليات الصحية والمستشفى الجامعي تأتي في هذا الإطار.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية