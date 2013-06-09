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"ريهانا" سائحة في باريس ليوم واحد

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"ريهانا" سائحة في باريس ليوم واحد "ريهانا" سائحة في باريس ليوم واحد

كتب : أ ش أ الأحد 09-06-2013 14:10

استغلت ملكة "الأر آند بي" الصغيرة، المطربة ريهانا وجودها في فرنسا في إطار جولتها العالمية الحالية "دياموندز وورلد تور"، فعاشت دور السائحة ليوم واحد فقط في العاصمة الفرنسية باريس، لتتمتع بجو المدينة الجميل هذه الأيام.

وذكر الموقع الفرنسي" فواسي أف أر" إن ريهانا أو كما يطلق عليها "ريري" سافرت سرا الأسبوع الماضي من مدينة ليون حيث أحييت حفلا في قاعة "هال توني جارنيه "إلى باريس مباشرة بعد الحفل حيث شوهدت بصحبة صديقتها ومساعدتها "جينفرمورالز" وحراسها وهم يتجولون في شوارع العاصمة الفرنسية.

وكانت "ريري" ترتدي بذلة رياضية بيضاء بتوقيع الماركة الأمريكية "ريج آند بون" ومجموعة من الإكسسوارات من شانيل، وتوجهت إلى متجر "كولات" الشهير في المقاطعة الأولى في باريسثم إلى مطعم"لافونو" في المقاطعة الثامنة.

وأحييت"ريري" يوم السبت، حفلا كبيرا في فرنسا الكبير، وكانت قد أحيت حفلين في ستاد "سبورتبالي" في مدينة "أنفيرز" في بلجيكا في نفس الأسبوع، في إطار جولتها العالمية.

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