العلاج لأهالي حائل في عيادات الأسنان بجامعة حائل.. مجاناً

حائل - خالد العميم

دشن مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم المرحلة الثانية من افتتاح عيادات الأسنان بالجامعة في مقرها الواقع على الدائري الغربي مقابل حديقة السلام.

وأكد البراهيم أن الصيف المقبل سيشهد تدشين المرحلة الثالثة التي تكمل بها الكلية 120 عيادة مقسمة إلى 60 عيادة للرجال وأخرى للنساء، مشيراً إلى أن هذه العيادات ستعالج جميع أهالي المنطقة بلا استثناء مجاناً.

من جانبه قال عميد كلية طب الأسنان د. عواض البشري إن المرحلة الثانية تحتوي على 55 عيادة رجالية ومعملين للتركيبات وآخرين للتعقيم، فيما شملت أيضا معملين للأشعة.