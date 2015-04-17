الغاط تحتفي بطلابها المتفوقين

برعاية محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري احتفلت إدارة التعليم بتكريم طلابها المتفوقين دراسياً، وذلك في قاعة التعليم.

وشهد الحفل حضور مدير تعليم الغاط محمد سعود النصار والمساعدين والمشرفين ومديري المدارس ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من أولياء أمور الطلاب والجهات الراعية للتكريم.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم عرض مرئي للمتفوقين تضمن الأسماء والصور والمدارس وتقدير كل طالب، ثم مشهد تمثيلي تربوي عن التفوق، ثم كلمة الطلاب المتفوقين قدمها نيابة عنهم الطالب عبدالله بن ناصر العيسى الذي رحب بمحافظ الغاط راعي الحفل، وبمدير التعليم والحضور كافة مبديا سعادته بهذا الحفل التكريمي وتحدث عن العام الدراسي وما يتخلله من جهد وعمل توج بالتفوق، ثم تحدث عن الإصرار والعزيمة والصبر ونتيجتهما النجاح المدعوم بالتفوق.

تلا ذلك أوبريت التفوق من تقديم طلاب ثانوية الغاط والذي استعرض من خلالها التعليم بالغاط ودور القائمين عليه في إبراز المواهب وتنميتها.

ثم كلمة مدير تعليم الغاط محمد بن سعود النصار الذي رحب بالمحافظ والحضور كافة، وذكر أن التفوق مطلب علمي وحلم يراود أبناءنا وبناتنا إضافة إلى أنه سلوك حضاري، واستعرض اهتمامات المملكة بالتعليم والمتفوقين وما للتعليم من دور أساسي في حضارة الشعوب وتطورها، مؤكدا على جمال التفوق حيث هو الممر الذي نبني من خلاله جيلاً ينهض بمستوى بلادنا نحو التقدم والرقي.

ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر فهد بن عبدالعزيز النبري الشمري تفاعل معها الحاضرون، عقب ذلك كلمة راع الحفل محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري الذي بدأ كلمته بتوجيه التهنئة للمتفوقين والشكر لإدارة التعليم ممثلة بمدير التعليم محمد النصار والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه من جهود علمية وتربوية كانت خلف تفوق أبنائنا وبناتنا.

وتناول الدور الأساسي للمتفوقين ومدى الثقة الممنوحة لهم بمقدرتهم على تحدي كافة الصعاب مستفيدين مما تقدمه القيادة الحكيمة في هذه البلاد لدعم التعليم والمتفوقين في مختلف المجالات.

وأضاف السديري بأنه لايستغرب على المواطن السعودي الذي أثبت وجوده في كافة المحافل والعلوم وهو امتداد طبيعي لما عليه الآباء والأجداد من قبل.

وحول فكرة تكريم الطلاب المتفوقين قال: بأنها بحد ذاتها فكرة حضارية وفي نفس الوقت تعطي مجالا لزملائهم في المنافسة، وأن مشاركة الأبناء فرحة التفوق والتميز تبعث فينا الأمل كمسؤولين وأولياء أمور الأمل والتفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق نتطلع فيه لأن تكون هذه النخب المتميزة أعضاء نافعة بالمجتمع.

ثم جاء دور التكريم، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، ومن ثم تكريم الرعاة، ومن ثم تكريم القائمين على حفل التكريم، كما تم تكريم إدارة ثانوية الغاط للبنين من قبل قسم الاختبارات والقبول للتدرج الإيجابي في تطبيق اختبارات القدرات والتحصيلي، كما تم تكريم المتميزين في الأنشطة بقسم التوعية الإسلامية.